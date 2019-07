Le transfert de Benito Raman du Fortuna Düsseldorf à Schalke 04 a été officialisé vendredi après-midi par le club de Gelsenkirchen. L'attaquant belge de 24 ans a signé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Il portera le numéro 9.

Le Ghanéen Bernard Tekpetey, 21 ans, effectue le chemin inverse. Il quitte les "Königsblau" à destination du Fortuna sur une base locative de deux ans. Il avait déjà été prêté la saison dernière à Paderborn qu'il a aidé à remonter en D1.

Raman, ancien joueur de La Gantoise et du Standard a inscrit onze buts et délivré cinq passes décisives en 32 matchs pour le compte du Fortuna la saison dernière.

"Deux autres facteurs sont tout aussi importants pour notre futur style de jeu : au cours de la saison 18/19, il (Raman) a été l'un des joueurs qui a réalisé le plus de sprints au cours de la saison et qui a obtenu certaines des meilleures statistiques de course du championnat a souligné David Wagner, l'entraîneur de Schalke.