Le duel entre les deux hommes sera l'une des clés du 1/8e de finale de ce dimanche. La MBP School of coaches vous propose un décryptage tactique des qualités des deux maîtres à jouer

En collaboration avec la MBP School of coaches, nous nous sommes focalisés sur le Belgique - Portugal de ce dimanche, un duel dans lequel Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes devraient tenir un rôle central

On peut difficilement estimer que le début d'Euro de Bruno Fernandes est réussi, surtout en comparaison de sa saison famboyante à Manchester United. Contre la France, le numéro 11 de la Seleção das Quinasa même commencé sur le banc. Lors des trois rencontres où il est entré en action, il n'a ni marqué ni donné de passe décisive.

Tout le contraire d'un Kevin De Bruyne. En une rencontre et demi, le meneur de jeu belge a délivré 3 assists et a trouvé le chemin des filets à une reprise.

Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils se sont affrontés à quelques reprises en Premier League. Dans cette petite vidéo de la MBP School of coaches, on vous décrit de quelle manière évoluent les deux joueurs dans leurs équipes nationales respectives et quelle importance ils ont dans le système de jeu.

