Belges et Néerlandais se quittent sur un partage 1-1

Comme annoncé, Roberto Martinez procédait à plusieurs changements dans son onze de base, avec les titularisations de Simon Mignolet, Jason Denayer et Timothy Castagne.

La rencontre ne pouvait mieux débuter pour les Diables Rouges, qui s'installaient dans le camp néerlandais: Hazard s'infiltrait avant de centrer de la droite, van de Beek dégageait de la tête. A la récupération, Mertens reprenait instantanément en demi-volée. Le ballon se logeait dans la lucarne de Cillesen (5e). C'est le 16e but en équipe nationale de Mertens.

Titularisé pour la première fois depuis le match contre l'Arabie Saoudite en mars, Mignolet était décisif face à Depay (22e).

Le gardien devait s'incliner cinq minutes plus tard devant Arnaut Danjuma Groeneveld. Quatre jours après ses débuts en équipe nationale, contre l'Allemagne, l'attaquant brugeois marquait déjà son premier but. Une mauvaise relance de Castagne est à la base de l'action.

Un tir de Promes échouait sur le poteau belge (33e) avant qu'Hazard ne manque le cadre de quelques centimètres (37e).

Monté à la pause, Batshuayi se montrait dangereux à trois reprises: une frappe de l'entrée du rectangle (46e), une tête cadrée (53e) et une déviation manquée (66e).

Alors que la rencontre perdait en intensité suite aux multiples changements de part et d'autre, les Pays-Bas frôlait le deuxième but à deux reprises, sur une frappe de Depay (78e) et une tête d'Ake superbement détourné par Mignolet (79e).

Dans une fin de rencontre plus tendue, Cillesen repoussait la dernière tentative de Batshuayi (86e).

Il s'agissait du 127e derby des plats pays. Le bilan est à présent de 41 victoires belges, 55 succès néerlandais et 31 partages. Les Belges restent invaincus face à leurs voisins depuis 1997 et une défaite 3-1 en qualification au Mondial '98.

Les Diables Rouges se retrouveront à la mi-novembre pour les deux derniers matchs de Ligue des Nations, le 15 à Bruxelles contre l'Islande et le 18 à Lucerne contre la Suisse.