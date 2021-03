Jamal Musiala, 18 ans à peine, a paraphé un contrat jusqu'en 2026 avec le Bayern Munich, a annoncé vendredi le club allemand.

Arrivé en Bavière en 2019 en provenance de Chelsea, Musiala a déjà disputé 26 matches avec le Rekordmeister cette saison (4 buts). "Je suis très content d'avoir signé mon premier contrat professionnel avec le Bayern. Je joue avec les meilleurs joueurs du monde et j'apprends tous les jours à leur contact", a dit Musiala, cité sur le site de son club et dont les objectifs sont de "devenir un joueur important du club" et de "gagner encore plus de trophées". Musiala, 18 ans la semaine dernière, est devenu le plus jeune buteur du Bayern en Ligue des Champions en marquant contre la Lazio (4-1) en huitièmes de finale aller. "Nous sommes évidemment ravis que Jamal ait décidé de signer un contrat longue durée au Bayern", a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic. "Je suis très content de voir que notre système de recrutement et de développement de jeunes talents porte ses fruits."

