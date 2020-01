Chelsea a rejoint dimanche les 16es de finale de la FA Cup en battant à domicile Nottingham Forest (D2) 2 buts à 0 grâce à des réalisations d'Hudson-Odoi (6e) et de Barkley (33e) en première période. De son côté, Nottingham Forest s'est vu refuser, après le repos, un but de Yates à la 68e pour une position de hors jeu. L'entraîneur des 'Blues' Frank Lampard avait décidé d'aligner une équipe remaniée, dont faisait partie Michy Batshuayi, à l'occasion du 50e anniversaire de la première victoire du club en Coupe d'Angleterre. En guise de souvenir, les Londoniens ont arboré un maillot rétro.

Dans le même temps, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, titulaires, ont partagé l'enjeu avec Tottenham à Middlesbrough (1-1) et devront rejouer en 'replay'. Fletcher a mis l'équipe de deuxième division anglaise aux commandes à la 50e avant que Lucas (61e) n'égalise pour les 'Spurs'.

Crystal Palace, sans Christian Benteke (élongation), a été éliminé à domicile (0-1) par Derby County (D2). Les visiteurs s'en sont remis à une réalisation de Martin (32) pour faire la différence. Les Londoniens ont, de leur côté, été réduits à dix à la 64e minute de jeu à la suite de l'exclusion directe de l'ancien milieu de terrain d'Anderlecht Milivojevic.

Enfin, le milieu de terrain belgo-marocain Ilias Chair, formé au Lierse, s'est illustré lors du large succès 5-1 de QPR (D2) face à Swansea (D2) en délivrant un assist sur le troisième but de son équipe à Hugill (45e). Ce dernier avait déjà ouvert la marque à la 21e avant qu'Osayi-Samuel ne double la mise en faveur des Londoniens huit minutes plus tard. Après le repos, les Gallois ont réduit la marque via Byers à l'heure de jeu mais QPR a repris le large grâce à Wallace (76) et Scowen (90+1). Chair a été remplacé à dix minutes du terme.