Batshuayi termine sur un doublé, Chelsea et Tottenham dans le top 4 de Premier League (vidéo)

Chelsea et Tottenham ont respectivement terminé 3e et 4e de Premier League et sont donc qualifiés pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Lors de la dernière journée du championnat anglais, les deux équipes londoniennes ont respectivement partagé 0-0 contre Leicester et 2-2 contre Everton.

© belga

Chelsea termine son parcours avec 72 points, à 26 points du vainqueur Manchester City. Après avoir joué 120 minutes et inscrit le tir au but décisif en demi-finale d'Europa League jeudi, Eden Hazard a débuté la rencontre sur le banc. Il est monté au jeu à la 69e minute alors qu'en face Youri Tielemans a disputé toute la rencontre. Du côté de Tottenham, Jan Vertonghen était touché à la cheville tandis que Toby Alderweireld a joué 90 minutes. Erik Dier (3e) et Christian Eriksen (75e) ont marqué pour les Spurs qui terminent avec 71 points. Vainqueur 1-3 à Burnley, Arsenal (70 pts) échoue à la 5e place à un point de Tottenham. Les Gunners auront l'occasion d'accéder à la Champions League en cas de succès face à Chelsea en finale d'Europa League. Sixième avec 66 unités, Manchester United a bouclé une mauvaise fin de championnat par une autre défaite, 0-2 contre Cardiff. Blessé à la cuisse, Romelu Lukaku était absent. Les Red Devils joueront les préliminaires d'Europa League la saison prochaine. Septième avec 57 points et battu 2-0 par Liverpool, Leander Dendoncker conserve encore des espoirs d'Europe avec Wolverhampton. Les Wolves joueront les préliminaires si Watford ne remporte pas la FA Cup face à Manchester City la semaine prochaine. Michy termine en beauté Finalement 12e de Premier League avec Crystal Palace, Michy Batshuayi a profité de cette dernière journée pour s'offrir un doublé (24e et 32e) à l'occasion de la victoire 5-3 des Eagles contre Bournemouth. Il termine la saison avec 5 buts au compteur. Christian Benteke est resté sur le banc. Avec Christian Kabasele dans ses rangs et remplacé en fin de match, un Watford en infériorité numérique s'est quant à lui incliné 1-4 contre West Ham. Enfin, Isaac Mbenza a participé au 1-1 de Huddersfield contre Southampton avant la relégation alors que Denis Odoi, blessé, n'a pas pris part à la débacle (0-4) de Fulham contre Newcastle. Michy.mp4 MICHY !! Deux buts en une mi-temps pour Michy Batshuayi ⚽⚽🇧🇪 Geplaatst door VOOsport, la communauté op Zondag 12 mei 2019