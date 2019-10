Michy Batshuayi a débloqué la situation à la 21e minute lors de la victoire 0-2 de la Belgique au Kazakhstan, dimanche, en qualification à l'Euro 2020. "Marquer tôt nous a fait du bien", a résumé Batshuayi au micro de la RTBF.

"On n'a pas l'habitude de jouer tous les jours sur un synthétique, il fallait beaucoup de concentration", a résumé Batshuayi. "On a marqué assez tôt, cela a fait du bien. Mais bon, ils étaient là, ils ont poussé tout le match. On a été récompensés, on a mis un deuxième. Même si on pouvait en mettre plus, on a bien joué, on a bloqué l'adversaire. Il nous fallait les trois points, c'était le plus important."

"Confiance"

Batshuayi a inscrit son 16e but en 28 rencontres avec les Diables Rouges et le 8e en 9 matchs depuis la Coupe du monde 2018. "Le coach a confiance en moi, l'équipe aussi. J'ai envie de les remercier pour cette confiance. Pour le moment ça se passe bien, j'espère continuer comme ça."

La Belgique a aligné une 8e victoire consécutive en qualification, une performance inédite. "On se devait de faire toutes ces victoires avec notre génération dorée, mais on s'attend à plus que ça", a relativisé Batshuayi. "Le coach est très sévère avec nous et nous aussi on attend beaucoup."