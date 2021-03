Michy Batshuayi, bien que peu utilisé à Crystal Palace, a encore fait gonfler ses statistiques en équipe nationale mardi soir à l'occasion de la plantureuse victoire des Diables Rouges contre la Biélorussie (8-0) en qualifications pour le Mondial 2022. En 64 minutes, l'avant-centre a inscrit un but et distillé un assist.

"Chaque attaquant qui marque est content", a dit 'Batsman', auteur du premier but de la partie à la 14e minute au terme d'une bonne combinaison avec Jérémy Doku. "Il monte en puissance et possède énormément de qualités. Cela me fait plaisir de voir autant d'atouts chez les jeunes", a dit Batshuayi au sujet de l'ailier de Rennes, lui aussi buteur mardi soir. "J'ai une bonne relation avec lui sur le terrain. Le coach me demande de diriger les jeunes et je remplis mon rôle. Ce n'est que du positif. C'est la récompense du travail effectué à l'entraînement."

Si l'ancien attaquant du Standard semble constituer le remplaçant de Romelu Lukaku en équipe nationale, il vit pourtant une saison très compliquée à Crystal Palace, où Christian Benteke, son remplaçant mardi, le devance dans la hiérarchie. "C'est très difficile pour moi en club. Venir en équipe nationale pour prendre cette bouffée d'énergie, du temps de jeu et être efficace, ce n'est que du plus pour moi", a avoué le joueur, qui n'a marqué qu'une fois cette saison avec le club anglais.

"En équipe nationale, ce n'est pas pareil car le système et le coach sont différents. Chez les Diables, j'ai la confiance de l'entraîneur, pas là-bas. Roberto Martinez me parle souvent. Je n'ai pas envie de le décevoir donc je me donne à 200 pour cent."

Batshuayi présente des statistiques impressionnantes avec l'équipe nationale. Il compte 22 buts en 33 matches, soit une réalisation toutes les 69 minutes. Grâce à son but mardi, il devance Kevin De Bruyne et Dries Mertens (21) au nombre des réalisations chez les Diables. Ils restent tous très loin de Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale avec 59 réalisations en 91 sélections.

"Chaque attaquant qui marque est content", a dit 'Batsman', auteur du premier but de la partie à la 14e minute au terme d'une bonne combinaison avec Jérémy Doku. "Il monte en puissance et possède énormément de qualités. Cela me fait plaisir de voir autant d'atouts chez les jeunes", a dit Batshuayi au sujet de l'ailier de Rennes, lui aussi buteur mardi soir. "J'ai une bonne relation avec lui sur le terrain. Le coach me demande de diriger les jeunes et je remplis mon rôle. Ce n'est que du positif. C'est la récompense du travail effectué à l'entraînement." Si l'ancien attaquant du Standard semble constituer le remplaçant de Romelu Lukaku en équipe nationale, il vit pourtant une saison très compliquée à Crystal Palace, où Christian Benteke, son remplaçant mardi, le devance dans la hiérarchie. "C'est très difficile pour moi en club. Venir en équipe nationale pour prendre cette bouffée d'énergie, du temps de jeu et être efficace, ce n'est que du plus pour moi", a avoué le joueur, qui n'a marqué qu'une fois cette saison avec le club anglais. "En équipe nationale, ce n'est pas pareil car le système et le coach sont différents. Chez les Diables, j'ai la confiance de l'entraîneur, pas là-bas. Roberto Martinez me parle souvent. Je n'ai pas envie de le décevoir donc je me donne à 200 pour cent." Batshuayi présente des statistiques impressionnantes avec l'équipe nationale. Il compte 22 buts en 33 matches, soit une réalisation toutes les 69 minutes. Grâce à son but mardi, il devance Kevin De Bruyne et Dries Mertens (21) au nombre des réalisations chez les Diables. Ils restent tous très loin de Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale avec 59 réalisations en 91 sélections.