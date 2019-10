Sa cote de popularité inversement proportionnelle au crédit dont il jouit en club, comme en sélection, traduit l'évolution naturelle d'un joueur passé maître dans l'art de communiquer avec le monde extérieur, mais qui tarde à s'imposer au plus haut niveau. Analyse d'un plan com' en forme de plan de carrière.

Parfois, lorsque quelque chose ne va pas dans un script, on essaie de renforcer les éléments qui constituent l'intrigue ou de développer davantage ses personnages. C'est une bonne idée, surtout à employer au moment de la réécriture de votre scénario. Depuis des années, Michy Batshuayi (26 ans) épuise le même filon. L'histoire d'une carrière racontée à coup d'autodérision et d'émojis sourire, mais qui, à bien y regarder, commence sérieusement à manquer de temps forts. Star des réseaux sociaux, ambassadeur Marvel en Belgique, fan de Bob l'éponge, Michy Batshuayi a fait depuis longtemps le choix du storytelling. Où comment vendre au plus grand nombre une carrière désormais chroniquée à la façon d'une télénovela.

...