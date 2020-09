Les six derniers tickets pour les phases de groupes de la Ligue des champions vont être pourvus mardi et mercredi lors des barrages retour, avec le Dynamo Kiev et Salzbourg en bonne position.

Les Ukrainiens, qui n'ont plus vu les poules de C1 depuis 2016, reçoivent mardi La Gantoise dans le choc de ces barrages, en ballottage favorable après leur victoire 2-1 en Belgique.

Même situation pour Salzbourg, qui reçoit mercredi le Maccabi Tel-Aviv après l'avoir emporté 2-1 en Israël.

L'Olympiakos devra valider sa qualification mardi à Chypre, chez l'Omonia Nicosie, plus petit club de ces barrages, battu 2-0 au Pirée.

Les affiches à suspense sont aussi les moins relevées sur le papier: un Ferencvaros-Molde en Hongrie, après un nul 3-3 en Norvège, et un duel entre les Danois de Midtjylland et les Tchèques du Slavia Prague, après un match aller sans but.

L'identité des vainqueurs permettra aussi de clarifier la répartition dans les chapeaux pour le tirage au sort jeudi, avec trois qualifiés encore en balance entre chapeaux 3 et 4: le Lokomotiv Moscou, Marseille et le Club Bruges.

Programme des matches des barrages retour de la Ligue des champions qui seront disputés mardi et mercredi (en heures GMT):

Mardi

(19h00) Omonia Nicosie (CYP) - Olympiakos (GRE) (match aller: 0-2)

Ferencvaros (HUN) - Molde (NOR) (aller: 3-3)

Dynamo Kiev (UKR) - La Gantoise (BEL) (aller: 2-1)

Mercredi

(19h00) Midtjylland (DEN) - Slavia Prague (CZE) (aller: 0-0)

RB Salzbourg (AUT) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) (aller: 2-1)

PAOK Salonique (GRE) - Krasnodar (RUS) (aller: 1-2)

Les Ukrainiens, qui n'ont plus vu les poules de C1 depuis 2016, reçoivent mardi La Gantoise dans le choc de ces barrages, en ballottage favorable après leur victoire 2-1 en Belgique.Même situation pour Salzbourg, qui reçoit mercredi le Maccabi Tel-Aviv après l'avoir emporté 2-1 en Israël.L'Olympiakos devra valider sa qualification mardi à Chypre, chez l'Omonia Nicosie, plus petit club de ces barrages, battu 2-0 au Pirée.Les affiches à suspense sont aussi les moins relevées sur le papier: un Ferencvaros-Molde en Hongrie, après un nul 3-3 en Norvège, et un duel entre les Danois de Midtjylland et les Tchèques du Slavia Prague, après un match aller sans but.L'identité des vainqueurs permettra aussi de clarifier la répartition dans les chapeaux pour le tirage au sort jeudi, avec trois qualifiés encore en balance entre chapeaux 3 et 4: le Lokomotiv Moscou, Marseille et le Club Bruges.Programme des matches des barrages retour de la Ligue des champions qui seront disputés mardi et mercredi (en heures GMT):Mardi(19h00) Omonia Nicosie (CYP) - Olympiakos (GRE) (match aller: 0-2)Ferencvaros (HUN) - Molde (NOR) (aller: 3-3)Dynamo Kiev (UKR) - La Gantoise (BEL) (aller: 2-1)Mercredi(19h00) Midtjylland (DEN) - Slavia Prague (CZE) (aller: 0-0)RB Salzbourg (AUT) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) (aller: 2-1)PAOK Salonique (GRE) - Krasnodar (RUS) (aller: 1-2)