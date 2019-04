Après une terne saison au FC Barcelone, Philippe Coutinho semble reprendre des couleurs juste avant la demi-finale de Ligue des champions mercredi contre Liverpool. L'occasion pour le Brésilien de démontrer qu'il n'a pas à rougir de son choix de quitter les Reds l'an dernier.

Pourtant, cet hiver encore, le milieu offensif (26 ans) broyait du noir, au point que la presse espagnole voulait déjà le renvoyer en Angleterre, voyant en lui une onéreuse erreur de casting ayant coûté 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus - un montant record dans l'histoire de la Liga.

Son but contre Manchester United en quart retour de C1, d'une frappe limpide dans la lucarne (3-0), a fait repasser sa saison dans le vert, même si sa célébration au Camp Nou a suscité la polémique: Coutinho s'est figé sur la pelouse, fermant les yeux et se bouchant les oreilles, comme pour indiquer aux supporters qu'il n'entendait pas leurs sifflets.

"C'était pour que les gens voient que souvent, je dois me boucher les oreilles pour rester concentré sur mon match", a expliqué le Brésilien quelques jours plus tard, via une vidéo promotionnelle.

"Accident à 160 millions"

Le Barça a été contraint de prendre sa défense, car les huées menaçaient à nouveau: pas pour ses performances, redevenues solides, mais par incompréhension de cette réaction épidermique. "C'est une broutille", a dédramatisé l'entraîneur Ernesto Valverde.

Quant à son partenaire d'attaque Luis Suarez, il a pris la défense du Brésilien, ancien joueur de Liverpool comme lui.

"Philippe est un ami, il est jeune et j'essaie de lui donner des conseils", a dit l'Uruguayen dans une interview au quotidien britannique The Guardian. "Les joueurs barcelonais doivent vivre avec des critiques constantes: il faut avoir une force mentale pour surmonter les mauvais moments."

Philippe Coutinho y est-il parvenu ? En tout cas, il va beaucoup mieux qu'en janvier, lorsqu'un match effroyable (17 ballons perdus!) en Coupe du Roi contre Levante avait résumé sa mauvaise passe. Acide, le quotidien madrilène As l'avait alors qualifié d'"accident à 160 millions".

Mais Valverde lui a toujours maintenu sa confiance et Coutinho vient d'être titulaire dans tous les matches-clés de ce mois d'avril, doublant le Français Ousmane Dembélé: contre l'Atlético Madrid (2-0) en Championnat d'Espagne, lors des deux confrontations contre Manchester United (1-0, 3-0) et lors du match du titre en Liga samedi contre Levante (1-0), où il a brillé et expédié un coup franc sur la transversale.

Choix risqué

Le but contre Manchester "a été important pour lui au vu de sa saison et des critiques qu'il a reçues", a résumé le vice-capitaine Sergio Busquets. "On a vu qu'il pouvait réussir un immense match et être important pour nous, parce que c'est un joueur de classe mondiale."

Adulé à Liverpool (2013-2018), Coutinho a fait un choix risqué en rejoignant Barcelone, où ce garçon timide aux multiples tatouages n'est pas encore la star planétaire que supposait son indemnité de transfert.

Mais le milieu de poche (1,71 m) peut changer de dimension dans les prochaines semaines s'il brille face aux Reds et contribue à un somptueux triplé Liga-Coupe-C1 avec le club blaugrana, d'ores et déjà champion d'Espagne depuis ce week-end.

"J'ai hâte de disputer ma première demi-finale de Ligue des champions et de bien faire les choses", a prévenu Coutinho. "En outre, revenir à Anfield sera très spécial pour moi, j'ai été très heureux à Liverpool."

Briller mercredi lui permettrait de s'inscrire dans la lignée des grands attaquants brésiliens ayant triomphé au Barça: Romario, Rivaldo, Ronaldinho et son ami Neymar, qu'il doit faire oublier en Catalogne et avec lequel il visera la Copa America à domicile cet été (14 juin-7 juillet). A lui d'annoncer la couleur dès mercredi face aux Reds.