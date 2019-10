Le FC Barcelone a facilement battu (4-0) Séville dimanche au Camp Nou pour la 8e journée du Championnat d'Espagne, inscrivant trois buts en huit minutes qui lui permettent de redevenir le premier poursuivant du Real Madrid.

Les Sévillans ont nettement dominé le début du match... et puis ils ont reçu une correction-éclair. Luis Suarez a ouvert le score d'un retourné acrobatique (27e), puis Arturo Vidal a poussé au fond un centre d'Arthur Melo (31e) et Ousmane Dembélé a alourdi la marque sur un exploit individuel (35e). Lionel Messi a scellé le score en fin de match d'un coup franc (78e), son premier but de la saison. La victoire permet aux hommes d'Ernesto Valverde, sanctionnés de deux cartons rouges en toute fin de rencontre, de se hisser à la deuxième place du classement, deux points derrière l'éternel rival Real Madrid.