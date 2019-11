Les footballeurs africains "ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur", a déploré l'ex-attaquant camerounais Samuel Eto'o dans un entretien exclusif à l'AFP alors que le Ballon d'Or, dont les votes seront clos vendredi, n'a plus été attribué à un joueur d'Afrique depuis 1995.

Depuis George Weah, unique Africain vainqueur du prestigieux trophée individuel il y a près de 25 ans, aucun autre lauréat n'a été issu de ce continent, malgré une relève de talent incarnée par Eto'o, Didier Drogba ou Yaya Touré.

"Les médias occidentaux dominent sur nos médias africains, donc forcément il y a une influence. On apprécie plus le but de (Lionel) Messi", a estimé le Camerounais lors de cet entretien réalisé la semaine dernière à Paris, convaincu que "les joueurs africains ne sont pas respectés", "pas toujours appréciés à leur juste valeur".

Malgré trois sacres européens en Ligue des champions (2006, 2009, 2010) et plusieurs buts décisifs en finale, Eto'o n'a jamais décroché le titre honorifique de meilleur joueur du monde. Un immense regret ?

"Non, parce que j'ai gagné pleins de trophées, j'ai créé pleins de rêves et pour moi ça équivaut au Ballon d'Or. Par contre j'ai beaucoup de regrets pour mes jeunes frères qui sont arrivés après ma génération", a confié l'ex-attaquant, qui vient de raccrocher les crampons à 38 ans.

"Si les Africains votaient pour les Africains..."

Eto'o fait notamment allusion au Sénégalais Sadio Mané et à l'Egyptien Mohamed Salah, absents surprise du podium du prix Fifa The Best en septembre, malgré leur flamboyante saison avec le champion d'Europe Liverpool.

Invité à se prononcer devant les caméras sur son favori parmi les finalistes Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk, lors de la cérémonie à Milan, Eto'o avait cité... les deux joueurs africains avant de s'éclipser. Une séquence qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux.

"C'était une opportunité pour l'Afrique de les voir sur le podium et pourquoi pas gagner. Ils ont fait une belle saison et cela n'aurait choqué personne qu'ils gagnent", a justifié l'ex-star du FC Barcelone (2004-2009).

Malgré le vote des sélectionneurs et des capitaines des 54 équipes nationales africaines, Mané, finaliste de la CAN-2019, et Salah, n'ont pas fait le plein de voix sur le continent. De quoi déclencher plusieurs polémiques, en Egypte et ailleurs.

"Pourquoi cette haine entre nous, Africains ? Pourquoi cette jalousie mal placée ? Si nous, nous ne nous apprécions pas, les autres ne le feront pas à notre place. C'est juste dommage ! Si tous les Africains votaient pour les Africains, on aurait eu plusieurs meilleurs joueurs jusqu'à présent", regrette Samuel Eto'o.

Avec les deux stars des "Reds" mais aussi Riyad Mahrez (Algérie), Kalidou Koulibaly (Sénégal), et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), le foot africain a toutefois placé cinq représentants sur les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2019, qui sera décerné le 2 décembre à Paris.

Meilleurs buteurs de Premier League

Mais comment faire pencher le jury mondial de 180 journalistes en leur faveur ?

"Il faut déjà que l'Afrique se montre très forte, répond Eto'o. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des joueurs qui sont bons, qui marquent plus de dix buts en Ligue des champions ! On a eu les trois meilleurs buteurs du championnat anglais (Mané, Salah, Aubameyang), ce n'est pas croyable que ces jeunes n'aient pas notre appui".

"Mon objectif, c'est d'accompagner ces jeunes autant que je peux, les défendre, les protéger, parce qu'un jour viendra où ils devront aussi passer le flambeau. C'est ce que nous, Africains, n'avons pas toujours compris, à tous les niveaux, et c'est pour ça que nous sommes toujours derrière", ajoute-t-il.

Si l'Argentin Messi, ancien coéquipier d'Eto'o au Barça et l'un des favoris de cette édition 2019, venait à l'emporter, cela ferait tout de même plaisir au Camerounais ?

"C'est le meilleur joueur de tous les temps! Quand je donne mon opinion sur +Leo+, même lui me dit que je ne suis pas objectif (rires). Tout ce que Messi fait... c'est juste le Dieu du ballon rond, s'enthousiasme-t-il. Je serais heureux qu'il gagne une fois de plus".