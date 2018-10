Ballon d'Or: on connaît les 30 candidats, dont font partie 3 Diables

Six champions du monde français sont également en lice pour succéder à Cristiano Ronaldo au palmarès: le gardien de Tottenham Hugo Lloris, le défenseur du Real Raphaël Varane, les milieux N'Golo Kanté (Chelsea) et Paul Pogba (Manchester United), les attaquants Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Kylian Mbappé (PSG).

Un autre Français est retenu, bien qu'il n'ait pas joué en équipe de France depuis trois ans: Karim Benzema, qui a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid. Le Real, qui a remporté en mai sa 3e Ligue des champions d'affilée, est le club le plus représenté avec huit joueurs: Benzema et Varane, mais aussi Thibaut Courtois, arrivé cet été de Chelsea, le capitaine Sergio Ramos, le défenseur Marcelo, Isco, Gareth Bale et Luka Modric.

Le Croate, déjà lauréat des prix UEFA et Fifa du joueur de l'année --des récompenses moins prestigieuses que le Ballon d'Or--, élu meilleur joueur du Mondial 2018 devant Eden Hazard après avoir emmené sa petite sélection en finale, apparaît comme le mieux placé pour la succession de Cristiano Ronaldo. Car si le Portugais de 33 ans a quand même grandement contribué au troisième sacre consécutif du Real en Ligue des champions, le 4e en cinq ans, il n'a pas brillé en finale ni fait de miracle en Coupe du monde pour son Portugal. Transféré à la Juventus Turin cet été, il s'est surtout retrouvé en pleine tourmente après des accusations de viol aux Etats-Unis.

Le nom du lauréat sera annoncé le 3 décembre. Pour la première fois, un Ballon d'or féminin sera également décerné, ainsi que le tout nouveau Trophée Kopa récompensant le meilleur jeune joueur.