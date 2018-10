Ballon d'Or 2018: Courtois, De Bruyne et Eden Hazard parmi les 30 candidats annoncés

Les noms sont donnés par ordre alphabétique. Après les cinq premiers noms Sergio Agüero, Alisson Becker, Gareth Bale, Karim Benzema et Edinson Cavani, les deux Belges figuraient dans la 2e liste en compagnie de Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino et Diego Godin. Hazard figurait dans la liste suivante qui comprenant aussi Antoine Griezmann, Isco, Harry Kane et N'Golo Kanté.

Le vainqueur du Ballon d'Or, le prix individuel e plus prestigieux dans le monde du football, sera annoncé le 3 décembre. Pour la première fois, un Ballon d'or féminin sera également décerné. Le tout nouveau Trophée Kopa récompense le meilleur jeune joueur. Parmi les femmes, il y a quinze nominées, parmi les moins de 21 ans dix joueurs sont retenus. Leurs noms seront également publiés pendant la journée.

L'an dernier, De Bruyne, Hazard et Dries Mertens étaient sélectionnés. Ronaldo a remporté son 5e Ballon d'Or devant Lionel Messi et Neymar. Le lauréat sera choisi par un jury international de journalistes de football.