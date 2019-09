Mené à deux reprises dimanche sur la pelouse de Villarreal, le Real Madrid a dû s'en remettre à un doublé de son buteur gallois Gareth Bale, finalement exclu en fin de rencontre, pour éviter la première défaite de sa saison lors de la troisième journée de Liga (2-2). Thibaut Courtois était entre les perches madrilènes. De son côté, Eden Hazard est toujours blessé à la cuisse et n'était pas sur la feuille de match.

Gareth Bale fut l'homme de cette rencontre. Double buteur (45+1, 86), le Gallois a tout d'abord répondu à l'ouverture du score de Moreno (12) avant de sauver les siens face au but de Gomez (74) qui les dirigeait vers une première défaite cette saison en Liga. Bale a finalement été exclu pour abus de cartons jaunes en fin de rencontre à cause d'un pied levé trop haut (90+4).

Avec ce partage, le Real Madrid grimpe à la cinquième place du classement avec cinq unités.

Dans le championnat de Grèce, Viktor Klonaridis a vu depuis le banc de touche ses coéquipiers de l'AEK Athènes s'imposer sur le terrain d'Asteras Tripolis (2-3) lors de la deuxième journée de Super League. Le milieu de terrain portugais de la capitale Simoes (90+2) a inscrit le but décisif dans le temps additionnel. Avant cela, Fernandez (3) et Barrales sur penalty (73) avaient alimenter le marquoir pours les locaux, tout comme Oliveira (15) et Livaja (68) pour les visiteurs.

L'AEK est sixième au général avec trois points.