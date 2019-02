Balayé par Salzbourg, Bruges quitte l'Europa League par la petite porte

Par rapport à la victoire 2-1 au match aller, Ivan Leko, l'entraîneur brugeois, apportait un seul changement à son onze de base puisque Poulain prenait la place de Cools, Amrabat étant chargé d'arpenter tout le flanc droit. La rencontre démarrait mal pour les Brugeois lorsque Horvath accrochait fautivement Daka dans le rectangle. Le portier brugeois se rachetait et repoussait le penalty botté par Dabbur (11e). Salzbourg ouvrait finalement la marque quelques minutes plus tard sur une frappe lointaine de Schlager (17e).

Dominés dans les duels et dans le jeu, les Brugeois faisaient preuve de largesses défensives dont les Autrichiens profitaient pour doubler la mise via Daka (29e) avant que Wesley ne manque l'immanquable devant le but vide (33e). Le calvaire brugeois se poursuivait en première période puisque Daka plantait le troisième but de Salzbourg juste avant le repos (43e).

Les Blauw en Zwart affichaient un meilleur visage en deuxième période mais seul Wesley parvenait à amener le danger devant le but d'une reprise de volée (53e). Salzbourg gérait tranquillement son avance et plantait un quatrième but via Dabbur, le meilleur buteur de la compétition, dans les arrêts de jeu pour humilier davantage les Brugeois qui devront donc se concentrer uniquement sur le championnat et leur déplacement à Anderlecht dimanche à 14h30.