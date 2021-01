Axel Witsel a été contraint de quitter le jeu lors de la rencontre au sommet de la 15e journée de Bundesliga entre Leipzig et Dortmund samedi. Le Diable Rouge s'est blessé tout seul à la cheville.

On jouait la trentième minute de Leipzig-Dortmund lorsque Axel Witsel s'est écroulé sur une phase offensive de Dortmund. Au vu des ralentis, il semblerait que le milieu de terrain de 31 ans soit mal retombé sur sa cheville, ce qui l'a contraint à quitter ses coéquipiers, remplacé par Emre Can, alors que le marquoir affichait toujours un score de 0 à 0.

Thomas Meunier était lui aussi titulaire alors que Thorgan Hazard est, lui, toujours blessé. Au classement, les deux équipes ont à coeur de profiter de la défaite du Bayern Munich, battu 3-2 à Monchengladbach vendredi. Leipzig a l'occasion de prendre seul la tête du classement alors qu'en cas de victoire, Dortmund peut revenir à 3 points de Leipzig et à 5 du Bayern.

Edin Terzic, entraîneur du Borussia Dortmund, espère un retour rapide de son milieu de terrain belge Axel Witsel, qui a dû être remplacé en raison d'une blessure samedi. Il n'y a pas encore de diagnostic, a déclaré Terzic sur Sky après la victoire 1-3 de son équipe samedi au RB Leipzig.

"Il a senti quelque chose au tendon d'Achille" a quand même reconnu le technicien du Borussia. "Nous espérons obtenir des informations le plus rapidement possible et que cela ne prendra pas trop de temps". Le Diable Rouge a dû quitter la pelouse de Leipzig à la demi-heure de jeu soutenu par deux membres de son staff.

