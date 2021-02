Axel Witsel se trouve "pleinement dans les temps" en ce qui concerne sa revalidation, a déclaré jeudi en conférence de presse l'entraîneur du Borussia Dortmund Edin Terzic.

"Axel Witsel est pleinement dans les temps avec sa revalidation", a expliqué Terzic. "Il fait des progrès et se trouve là où il devrait être au cours de ce processus".

Witsel, 32 ans, se remet d'une rupture du tendon d'Achille gauche survenue début janvier lors d'un match de championnat à Leipzig. Opéré le 11 janvier, son absence est prévue pour plusieurs mois et sa participation à l'Euro compromise. Fin janvier, le Diable Rouge avait entamé sa rééducation au centre Move to cure de Lieven Maesschalck.

Dortmund, sixième de Bundesliga, reçoit l'Arminia Bielefeld samedi.

