Axel Witsel: "La Premier League n'est pas plus forte que la Bundesliga"

Tottenham est troisième de Premier League, alors que Dortmund est leader en Bundesliga. Witsel a été interrogé sur le niveau des deux championnats. "Je pense que la Premier League dans son ensemble n'est pas plus forte que la Bundesliga", a estimé le médian du Borussia. "La Premier League est plus 'hype' au niveau mondial. Pour des raisons historiques, les médias internationaux se concentrent davantage sur la Premier League que sur la Bundesliga, la Serie A ou la Ligue 1. La compétition est diffusée dans beaucoup de pays, et beaucoup de gens connaissent mieux celle-ci. Cependant, je ne vois aucune différence dans les qualités des équipes."

Le Borussia sera privé mercredi de son capitaine Marco Reus (adducteurs). "C'est dommage que Marco doive manquer le match aller pour une blessure", reconnaît Witsel. "Je pense que lors des six derniers mois, il a été le meilleur joueur du championnat allemand. Il a marqué 17 buts et délivré 11 assists (toutes compétitions confondues, ndlr). Il va nous manquer."

Dortmund devra aussi se passer de Paco Alcacer (épaule), Lukasz Piszczek (pied) et Julian Weigl (malade).

Du côté de Tottenham, Dele Alli (cuisse) et le buteur Harry Kane (cheville) seront également absents.