Axel Witsel devrait faire son retour face au Bayern Munich

Axel Witsel est remis de sa blessure musculaire qui l'avait privé des matches de Dortmund face à Schalke 04 et Wolfsburg et pourrait faire son retour mardi dans le choc face au Bayern Munich. "Il s'est entraîné avec le groupe dimanche et il est sélectionnable pour mardi", a confirmé Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia.