Roberto Martinez prendra Axel Witsel dans la sélection de 26 joueurs pour l'Euro.

Le sélectionneur l'a confié jeudi lors d'une interview sur la VRT avec Imke Courtois. Le médian du Borussia Dortmund s'est déchiré le tendon d'Achille début janvier contre Leipzig. Il n'a toujours pas repris la compétition. L'Euro commence le 11 juin. Martinez dévoilera sa sélection lundi.

"Sélectionner Witsel est un risque, mais il y a le temps et la place pour prendre ce risque", a déclaré Martinez. En raison de la pandémie, les sélectionneurs peuvent appeler 26 joueurs au lieu de 23. "Witsel travaille dur et nous suivons sa progression au jour le jour. Axel n'est pas un joueur qui est sélectionné par le coach fédéral, mais qui se sélectionne par lui-même, pour ce qu'il apporte à l'équipe nationale et son expérience. Il n'y a pas d'autre Witsel."

"Nous verrons où il en est", a poursuivi Martinez. "S'il est totalement rétabli, il jouera à l'Euro. Sinon nous ferons en sorte qu'il puisse commencer la saison avec Dortmund en pleine forme. Il y a trois ans, nous avions pris Kompany malgré sa blessure au Mondial en Russie (où il est entré en action à partir du troisième match de groupe, ndlr)".

Le sélectionneur l'a confié jeudi lors d'une interview sur la VRT avec Imke Courtois. Le médian du Borussia Dortmund s'est déchiré le tendon d'Achille début janvier contre Leipzig. Il n'a toujours pas repris la compétition. L'Euro commence le 11 juin. Martinez dévoilera sa sélection lundi."Sélectionner Witsel est un risque, mais il y a le temps et la place pour prendre ce risque", a déclaré Martinez. En raison de la pandémie, les sélectionneurs peuvent appeler 26 joueurs au lieu de 23. "Witsel travaille dur et nous suivons sa progression au jour le jour. Axel n'est pas un joueur qui est sélectionné par le coach fédéral, mais qui se sélectionne par lui-même, pour ce qu'il apporte à l'équipe nationale et son expérience. Il n'y a pas d'autre Witsel." "Nous verrons où il en est", a poursuivi Martinez. "S'il est totalement rétabli, il jouera à l'Euro. Sinon nous ferons en sorte qu'il puisse commencer la saison avec Dortmund en pleine forme. Il y a trois ans, nous avions pris Kompany malgré sa blessure au Mondial en Russie (où il est entré en action à partir du troisième match de groupe, ndlr)".