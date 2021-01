Axel Witsel était à Anvers mercredi pour entamer sa rééducation au centre Move to cure de Lieven Maesschalck. Le Diable Rouge, opéré au tendon d'Achille du pied gauche a posté mercredi sur les réseaux sociaux des images de ses exercices.

Axel Witsel s'était blessé le 9 janvier lors d'un match de Bundesliga avec son club du Borussia Dortmund face à Leipzig. Il a été opéré deux jours plus tard par le Docteur Geert Declercq à Anvers, membre aussi de l'équipe médicale des Diables Rouges. Malgré une nécessaire rééducation de six mois, Axel Witsel entame une course contre-la-montre pour tenter d'être tout de même à l'Euro qui doit débuter le 11 juin.