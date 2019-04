Awoniyi pourra-t-il un jour rejouer pour Liverpool?

Taiwo Awoniyi a fait sensation à l'Excel Mouscron avec sept buts en dix rencontres depuis le Nouvel An. Après cette saison, le Nigérian de 21 ans devrait retourner dans son club de Liverpool, mais des problèmes persistants avec son permis de travail au Royaume-Uni menacent d'empêcher l'attaquant d'évoluer pour les Reds, comme il l'a confié dans une interview à la BBC ce lundi.

"Cela m'attriste qu'il ait été si difficile d'obtenir un permis de travail au cours des quatre dernières années ", souligne l'international espoir nigérian. "À la fin de la saison, je retournerai à Liverpool pour discuter. Tout le monde sait à quel point un permis de travail il est important pour en obtenir un de jouer pour son équipe nationale. Si vous n'avez pas de chance avec l'équipe nationale, il devient difficile d'obtenir un permis de travail. J'adorerais jouer pour Liverpool en Premier League. Si Dieu le veut, cela arrivera, et sinon je devrai continuer ma vie et ma carrière ailleurs."

Afin de limiter dans une certaine mesure l'afflux de joueurs étrangers, un joueur non membre de l'UE doit avoir disputé au moins 75% des matchs nationaux d'un pays figurant parmi les 50 premiers du classement FIFA au cours des deux dernières années pour pouvoir demander un permis de travail au Royaume-Uni. Ce n'est pas le cas d'Awoniyi. Il se bat actuellement avec les moins de 23 ans pour un billet pour les Jeux de Tokyo. Dans le passé, il a participé au championnat national dans les catégories de jeunes et en 2013, il est même devenu champion du monde avec les moins de 17 ans.

Parce qu'il n'est pas autorisé à jouer pour Liverpool, Awoniyi a toujours été prêté ces dernières années. En 2015-2016, il a joué au FSV Francfort et un an plus tard à NEC Nimègue. En 2017-2018, il est venu pour la première fois à Mouscron, avant de d'effectuer un passage infructueux à La Gantoise. Il est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Liverpool qui est venu le chercher à l'Imperial Soccer Academy du Nigeria en 2015.