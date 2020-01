Manchester City a dicté sa loi (1-3) sur le terrain de Manchester United lors du match aller des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Impliqué dans le troisième but des Citizens, Kevin De Bruyne a été remplacé au bout de 80 minutes de jeu.

Pour la manche aller de ce derby mancunien, Kevin De Bruyne était bel et bien présent dans le onze de Manchester City. Dans un début de match équilibré, les Citizens frappaient les premiers sur une superbe frappe de Bernardo Silva (17e). Les joueurs de Pep Guardiola dominaient les débats et doublaient la mise via Mahrez (33e). Dans la foulée, De Bruyne était impliquée dans le troisième but de City. Sa frappe était détournée par De Gea mais prolongée dans son propre but par Pereira (39e).

Après la pause, Manchester City poursuivait sa domination mais ne parvenait pas à alourdir encore davantage la marque. Au contraire, c'est United qui réduisait la marque via Marcus Rashford (70e). Quelques minutes plus tard, Kevin De Bruyne s'occasionnait une petite frayeur suite à un contact avec Lindelof. Le Diable Rouge restait au sol, sonné mais se relevait au bout de quelques secondes avant d'être remplacé par Gabriel Jesus.

Le score, lui, ne bougeait plus et Manchester City peut donc aborder le match retour prévu le 29 janvier prochain avec une confortable avance. La deuxième demi-finale opposera ce mercredi Leicester, avec Tielemans et Praet, à Aston Villa et Bjorn Engels.

En France, en Coupe de la Ligue aussi, au stade des quarts de finale, Reims avec Thomas Foket durant tout le match s'est qualifié aux tirs au but (4 à 2) face à Strasbourg (0-0 à l'issue du temps réglementaire) alors que les Rémois ont été réduits à dix suite à la carte rouge directe de Mbuku à la 58e pour un tacle pied en avant, onze minutes à peine après son entrée au jeu.

😬 | Andres Pereira marque contre son camp. La soirée tourne au cauchemar pour Manchester United... 😶



0️⃣-3️⃣ #MUNMCI #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ybZBvPhxVR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 7, 2020

Pour la manche aller de ce derby mancunien, Kevin De Bruyne était bel et bien présent dans le onze de Manchester City. Dans un début de match équilibré, les Citizens frappaient les premiers sur une superbe frappe de Bernardo Silva (17e). Les joueurs de Pep Guardiola dominaient les débats et doublaient la mise via Mahrez (33e). Dans la foulée, De Bruyne était impliquée dans le troisième but de City. Sa frappe était détournée par De Gea mais prolongée dans son propre but par Pereira (39e). Après la pause, Manchester City poursuivait sa domination mais ne parvenait pas à alourdir encore davantage la marque. Au contraire, c'est United qui réduisait la marque via Marcus Rashford (70e). Quelques minutes plus tard, Kevin De Bruyne s'occasionnait une petite frayeur suite à un contact avec Lindelof. Le Diable Rouge restait au sol, sonné mais se relevait au bout de quelques secondes avant d'être remplacé par Gabriel Jesus. Le score, lui, ne bougeait plus et Manchester City peut donc aborder le match retour prévu le 29 janvier prochain avec une confortable avance. La deuxième demi-finale opposera ce mercredi Leicester, avec Tielemans et Praet, à Aston Villa et Bjorn Engels. En France, en Coupe de la Ligue aussi, au stade des quarts de finale, Reims avec Thomas Foket durant tout le match s'est qualifié aux tirs au but (4 à 2) face à Strasbourg (0-0 à l'issue du temps réglementaire) alors que les Rémois ont été réduits à dix suite à la carte rouge directe de Mbuku à la 58e pour un tacle pied en avant, onze minutes à peine après son entrée au jeu.