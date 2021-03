L'AC Milan s'est imposé 1-2 à l'AS Rome dimanche dans le cadre de la 24e journée du championnat d'Italie. Averti (46e), Alexis Saelemekers a joué toute la rencontre et a délivré l'assist sur le second but. Au classement, l'AC Milan est 2e avec 52 points quatre de moins que l'Inter Milan de Romelu Lukaku et l'AS Rome (44 points) est 5e.

L'AS Rome et l'AC Milan ont livré une première période à un rythme élevé. Le début de rencontre a été plus favorable aux Milanais, qui ont fait mal à leurs adversaires avec leurs longs ballons. Mais Pau Lopez a multiplié les belles parades avant de s'incliner sur un penalty de Franck Kessié pour une faute de Federico Fazio sur Davide Calabria. Les Romains ont été moins constants mais Jordan Veretout (22e) et Henrikh Mkhitaryan (35e) sont également passés tout près du but d'ouverture.

À la reprise, Veretout a profité d'un travail de Leonardo Spinazzola pour inscrire son 10e but de la saison (50e, 1-1). Mais les Rossoneri sont de nouveau passés au commandement grâce à une frappe chirurgicale d'Ante Rebic servi par Saelemaekers (57e, 1-2).

En Angleterre, Liverpool s'est imposé 0-2 à Sheffield dans un duel comptant pour la 26e journée. Curtis Jones (48e) et Roberto Firmino (64e) ont stoppé la série de quatre défaites concédées par les Reds, qui ont laissé Divock Origi sur le banc. Au classement, Liverpool (43 points) est 6e et Sheffield ne se fait plus beaucoup d'illusions: il est 20 et dernier avec 11 points.

En France, Marseille et Lyon se sont quittés dos-à-dos (1-1). Toko-Ekambi avait ouvert le score pour les Lyonnais, réduits à dix après l'exclusion de Paqueta (71e), tandis que Milik avait égalisé sur penalty (44e). Jason Denayer a joué toute la rencontre pour l'OL. Au classement, Lyon est 3e avec 56 points et Marseille 7e avec 39 unités.

