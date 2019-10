La Belgique a validé jeudi soir son billet pour la phase finale de l'Euro 2020 de football. En l'emportant facilement à domicile face à Saint-Marin (9-0) dans le groupe I, les Diables Rouges sont désormais assurés de terminer à l'une des deux premières places qualificatives pour le Championnat d'Europe qui aura lieu dans douze pays différents.

La mission des Diables Rouges était simple ce jeudi: trois points pour assurer définitivement une place en phase finale de l'Euro 2020. En manque de réalisme devant le but en début de partie, la Belgique devait attendre la 28e minute de jeu pour vibrer une première fois. Romelu Lukaku inscrivait, d'un tir puissant de loin, son cinquantième but sous la vareuse des Diables Rouges. Trois minutes plus tard, Nacer Chadli mettait déjà les troupes de Roberto Martinez à l'abri d'une frappe placée hors de portée du gardien saint-marinais. À la 35e, c'était 3-0 pour la Belgique grâce à un but contre son camp du défenseur Cristian Brolli. Lukaku (41), Toby Alderweireld (43) et Youri Tielemans (45+2) alimentaient à nouveau le marquoir juste avant le repos: 6-0.

En seconde période, la Belgique touchait le poteau sur un tir de Dries Mertens (61) avant que Christian Benteke (79), trois minutes après sa montée au jeu, ne trouve lui aussi le chemin des filets pour faire 7-0. Le jeune prodige des Diables Rouges Yari Verschaeren (84), sur penalty, et Timothy Castagne (90) fixaient finalement le score à 9-0.

Dans le même groupe, la Russie s'est rapprochée encore un peu plus de la qualification en s'offrant à domicile l'Ecosse (4-0) grâce notamment à un triplé de son buteur Artem Dzyuba. La Belgique est en tête du groupe I avec 21 points. La "Sbornaïa" talonne les Diables Rouges avec trois unités de moins et compte surtout désormais huit points d'avance sur le troisième, Chypre. Suivent le Kazakhstan (7), l'Ecosse (6) et Saint-Marin (0). (SPF, GEN, JAV, DTC, fr)