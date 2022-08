David Alaba et Karim Benzema ont marqué les buts Merengue. Si Thibaut Courtois était évidemment présent entre les perches madrilènes, Eden Hazard n'a pas décollé du banc de quoi provoquer de nouvelles inquiétudes à son sujet quant à son avenir à la Casa Blanca.

Avec Thibaut Courtois titulaire mais sans Eden Hazard, resté 90 minutes sur le banc, le Real Madrid s'est imposé tranquillement face à l'Eintracht Francfort lors de la Supercoupe d'Europe qui se jouait mercredi soir à Helsinki.

Pour la première occasion de la rencontre, Thibaut Courtois s'interposait dans un duel aux odeurs de derby du Limbourg face à l'ex-Trudonnaire Daichi Kamada (14e). Quelques minutes plus tard, les Madrilènes étaient à un rien d'ouvrir le score mais Tuta sauvait à même la ligne une frappe de Vinicius Junior, mis en orbite par Karim Benzema (17e). Courtois s'illustrait à nouveau sur une frappe de Jesper Lindstrom (24e). Le danger s'approchait côté madrilène, Vinicius prenait la défense de vitesse mais sa frappe était sauvée par Kevin Trapp du bout des doigts (37e). Sur le corner, Casemiro remettait de la tête pour David Alaba, esseulé, qui poussait dans le but laissé vide (37e). Juste avant la mi-temps, Benzema passait proche de doubler la mise sur une remise de Toni Kroos mais la frappe de l'attaquant français passait juste à côté (41e) et le Real rentrait au vestiaire avec un avantage d'un but.

La deuxième période débutait par une occasion madrilène mais la frappe de Vinicius, déviée, était sauvée des pieds par Trapp (55e). Les Madrilènes gardaient le contrôle du jeu et Casemiro envoyait une frappe surpuissante sur la transversale de Trapp (61e). On le sentait venir, le Real augmentait son avance lorsque Vinicius se baladait dans le camp allemand et trouvait Benzema qui trompait un Trapp pas exempt de tout reproche (65e).

Les hommes de Carlo Ancelotti gardaient la mainmise sur le contrôle du match et les Merengues remportaient la cinquième Supercoupe d'Europe de leur histoire. Le Real rejoint ainsi l'AC Milan et le FC Barcelone, les deux seuls autres clubs à avoir remporté cinq fois le trophée.

