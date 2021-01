Manchester City l'a emporté sans forcer face à Chelsea lors de la 17e journée de Premier League (1-3). Kevin De Bruyne a délivré sa 8e passe décisive et marqué pour la 3e fois de la saison.

Manchester City a bouclé la rencontre assez rapidement face à une équipe de Chelsea en perte de confiance. Les Londoniens n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matchs toute compétition confondue. Ilkay Gundogan ouvrait le score (18e) alors que Phil Foden doublait rapidement la mise, bien servi par Kevin De Bruyne (21e). Le Diable Rouge se muait alors en buteur en reprenant victorieusement une frappe de Raheem Sterling sur le poteau (34e). Les 'Cityzens' allaient alors gérer leur avantage et le but de Callum Hudson-Odoi en toute fin de match ne faisait que sauver l'honneur (90e+2).

Au classement, Manchester City remonte à la 5e place avec 29 points mais ne compte que 15 matchs contre 16 pour les co-leaders, Liverpool et Manchester United (33 points). Chelsea est 8e avec 26 points et 17 matchs joués.

