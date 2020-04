Des voitures garées devant des écrans géants retransmettant le match qui se joue dans le stade adjacent: c'est la solution proposée par Midtjylland, club danois de 1re division, pour permettre aux fans de soutenir leur équipe face aux restrictions liées au nouveau coronavirus.

"Tout d'abord, on va pouvoir accueillir 2.000 voitures avec jusqu'à cinq supporters dans chacune d'entre elles" sur le parking du stade, a expliqué lundi à l'AFP Mads Hviid Jakobsen, le porte-parole du club de Herning (ouest), vainqueur de la ligue danoise en 2018 et actuellement en tête.

L'annonce de ce drive-in inédit a déclenché l'enthousiasme des réseaux sociaux.

"Je suis fier de mon club", se félicitait un internaute sur Facebook tandis qu'un autre se réjouissait de ne "pas avoir à geler la prochaine fois" qu'il assistera à un match.

La première division danoise est suspendue depuis la mi-mars et la mise en place de restrictions strictes pour limiter l'épidémie du nouveau coronavirus.

Vi har godt nyt til jer 🙌



De tomme tribuner skal ikke adskille os, når Superligaen og vores jagt på guldet genoptages



🚘📺 https://t.co/C2I0XsPq8n pic.twitter.com/rrR5mHzx3T — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 17, 2020

Les matches, à huis-clos, pourraient reprendre lors de la deuxième partie du mois de mai.

"On s'attend à ce que le premier match soit joué entre le 21 et le 31 mai", a dit M. Hviid Jakobsen.

Lors de cette première expérience, les supporters pourront profiter de commentaires audio diffusés via la radio de leur voiture.

"Si c'est un succès, on peut aller jusqu'à 12.000 voitures", a affirmé le porte-parole de Midtjylland. De quoi éventuellement satisfaire jusqu'à 60.000 fans privés de stade à cause du nouveau coronavirus.

Le stade de Herning, la MCH Arena, peut accueillir 11.800 spectateurs.

"Tout d'abord, on va pouvoir accueillir 2.000 voitures avec jusqu'à cinq supporters dans chacune d'entre elles" sur le parking du stade, a expliqué lundi à l'AFP Mads Hviid Jakobsen, le porte-parole du club de Herning (ouest), vainqueur de la ligue danoise en 2018 et actuellement en tête.L'annonce de ce drive-in inédit a déclenché l'enthousiasme des réseaux sociaux."Je suis fier de mon club", se félicitait un internaute sur Facebook tandis qu'un autre se réjouissait de ne "pas avoir à geler la prochaine fois" qu'il assistera à un match.La première division danoise est suspendue depuis la mi-mars et la mise en place de restrictions strictes pour limiter l'épidémie du nouveau coronavirus.Les matches, à huis-clos, pourraient reprendre lors de la deuxième partie du mois de mai. "On s'attend à ce que le premier match soit joué entre le 21 et le 31 mai", a dit M. Hviid Jakobsen.Lors de cette première expérience, les supporters pourront profiter de commentaires audio diffusés via la radio de leur voiture. "Si c'est un succès, on peut aller jusqu'à 12.000 voitures", a affirmé le porte-parole de Midtjylland. De quoi éventuellement satisfaire jusqu'à 60.000 fans privés de stade à cause du nouveau coronavirus.Le stade de Herning, la MCH Arena, peut accueillir 11.800 spectateurs.