Atlanta United dans l'histoire

Arthur Blank, le propriétaire des Atlanta Falcons, une formation de football américain, a suscité le doute quand il a mis sur pied l'Atlanta United FC en MLS, il y a quatre ans. Un nouveau club de football dans une ville dépourvue d'histoire dans ce sport? Ça n'allait jamais réussir, pensaient beaucoup d'observateurs aux États-Unis? Mais voilà, le club va disputer la finale de la MLS Cup contre les Portland Tombers et a donc l'occasion de remplir une ligne d'un palmarès encore vierge. En plus, le club évolue à domicile devant 70.000 spectateurs en moyenne, un record en MLS. On peut donc parler d'un plein succès.

L'Atlanta United a effectué ses débuts en MLS le 5 mars 2017 lors d'un match à domicile face aux New York Red Bulls. Sur le banc, Gerardo Tata Martino, qui a entraîné le FC Barcelone durant la saison 2013-2014 mais a été renvoyé à cause de ses méthodes désuètes. En septembre 2016, l'Argentin de 56 ans a été embauché par Atlanta. Il a disposé de six mois pour former son noyau et placer son empreinte sur le club, sans disputer de matches officiels.

Il n'a pas choisi des footballeurs de renom style Zlatan Ibrahimovic ou Wayne Rooney. Il a préféré partir à la recherche de talents inconnus et de quelques bons joueurs sud-américains. Martino a casé Atlanta à la quatrième place de l'Eastern Conference dès sa première saison et cette année, sa phalange est une machine impossible à freiner avec, en fer de lance, Josef Martinez.

Le Vénézuélien de 25 ans a échoué en Europe, où il s'est successivement produit pour les Young Boys Berne, le FC Thoune et le Torino, mais il est impressionnant aux États-Unis. La saison passée, il a inscrit vingt buts en 22 matches et cette année, il en est déjà à 33 goals en 36 matches, un record absolu en MLS. L'attaquant dédie son succès au joueur qui l'approvisionne, Miguel Almiron. Selon Martinez, Almiron est "le meilleur joueur de MLS", comme il l'écrit dans The Players' Tribune. Vous pouvez voir les deux hommes en action en finale de la MLS Cup dans la nuit de samedi à dimanche.

