L'attaquant ukrainien Artem Besedin n'entrera plus en action durant l'Euro, a annoncé mercredi la Fédération ukrainienne. Il a subi des blessures à plusieurs muscles de la jambe et une déchirure du ligament croisé ne peut être exclue.

Besedin a reçu les crampons de Marcus Danielson, qui a été exclu après cette faute, sur le genou gauche lors de la victoire sur la Suède (1-2 après prolongations) mardi, en huitième de finale de l'Euro. "Un diagnostic plus précis pourra être établi après une IRM, mais il est clair qu'une telle blessure nécessite un traitement à long terme qui ne permettra pas à Artem de jouer dans un avenir proche", a indiqué la fédération dans un communiqué. L'Ukraine affrontera l'Angleterre en quarts de finale samedi à Rome.

