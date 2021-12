Aubameyang était revenu en retard d'un passage en France la semaine dernière et la quarantaine de 48 heures imposée au retour lui avait fait rater l'entraînement. Arsenal n'a pas communiqué le nom de son successeur.

L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de l'équipe d'Arsenal, après un problème disciplinaire, a annoncé mardi le club anglais.

"Après sa dernière infraction disciplinaire, la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de l'équipe et il ne sera pas retenu pour le match contre West Ham", mercredi, expliquent les Gunners dans leur communiqué. "Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu'ils suivent les règles et les usages sur lesquels nous nous sommes mis d'accord", ajoute encore le club, sans préciser qui portera le brassard mercredi soir.

Selon le magazine en ligne The Athletic, Aubameyang était revenu en retard d'un passage en France la semaine dernière et la quarantaine de 48 heures imposée au retour pour lutter contre le Covid lui avait fait rater l'entraînement.

En mars dernier, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, avait choisi de ne pas aligner le joueur pour un derby contre Tottenham parce qu'il était arrivé en retard à une réunion d'avant-match. Aubameyang avait hérité du brassard en 2019 quand il avait été retiré à Granit Xhaka après qu'il avait eu des gestes de colères à l'encontre des supporters qui le sifflaient, lors d'un remplacement contre Crystal Palace.

Aubameyang avait mené Arsenal à son dernier trophée en date, la Coupe d'Angleterre 2020, en inscrivant un doublé en demi-finale et en finale, mais depuis sa prolongation de contrat de 3 ans, qui a fait de lui l'un des joueurs les mieux payés de la Premier League (21 M EUR par an), ses statistiques se sont effondrées. Il n'avait marqué que 10 buts en championnat la saison passée, Arsenal terminant 8e, alors que cette saison, il en est à 4 buts et une passe décisive en 14 apparitions.

