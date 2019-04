La double confrontation entre Arsenal et Naples sera assurément le choc des quarts de finale de l'Europa League. Jeudi (21h), les deux équipes s'affronteront à Londres lors du match aller.

Demi-finaliste la saison dernière pour sa première participation en Europa League, Arsenal devra cette fois passer l'écueil napolitain s'il veut atteindre le dernier carré. L'issue s'annonce indécise entre deux équipes qui n'ont plus que la scène européenne pour briller cette saison. En effet, Naples est deuxième de Serie A à vingt longueurs de l'intouchable Juventus alors qu'Arsenal, battu à Everton le weekend dernier, est 5e de Premier League, à la bataille pour un ticket en Ligue des champions.

Demi-finaliste en 2015, Naples et Dries Mertens devront préserver leur chance après ce match aller contre des Gunners qui restent sur sept victoires de rang à domicile toutes compétitions confondues.

Le sort s'est montré plus clément envers Chelsea et Eden Hazard, opposés au Slavia Prague. Si les Londoniens, troisièmes de Premier League dans le sillage d'un brillant Hazard, apparaissent comme les grands favoris de ce duel, ils devront toutefois se méfier des Tchèques, vainqueurs du FC Séville en huitièmes. Il n'est toutefois pas certain de voir le Brainois sur le terrain jeudi. Souvent épargné par Maurizio Sarri en Europe, le Diable Rouge n'a disputé que 3 matches (117 minutes) sur les 10 de Chelsea cette saison en Europa League.

Un duel entièrement espagnol entre Villarreal et Valence est également au programme. Le sous-marin jaune est englué à la 18e place et lutte pour son avenir en Liga mais n'a perdu aucun de ses dix matches européens cette saison. Les 'Ches' ont eux été reversés de Ligue des champions. Les deux équipes se sont déjà croisées une fois en Europe, en demi-finale de l'UEFA en 2003-2004. Après avoir écarté Villarreal, Valence avait d'ailleurs remporté la compétition.

Enfin, le dernier duel mettra aux prises Benfica à Francfort. Les Portugais, premiers en championnat, devront se méfier de l'efficacité allemande. Francfort, 4e en Bundesliga, a écarté coup sur coup le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan.

Les matches retour se dérouleront jeudi 18 avril. En demi-finales, le 2 et le 9 mai, le vainqueur de Naples/Arsenal affrontera Villarreal ou Valence; tandis que Francfort, ou Benfica, sera opposé à Chelsea, ou au Slavia Prague.