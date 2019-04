Arsenal a pris l'ascendant sur Naples avec une victoire 2-0 devant son public jeudi dans l'affiche des quarts de finale aller d'Europa League. A l'image des Italiens, Dries Mertens a livré une prestation décevante au centre de l'attaque napolitaine. Jamais dangereux, il a logiquement été remplacé à la 66e minute.

C'est surtout la première période des Napolitains qui a fait défaut. Incapables d'alerter leurs attaquants et imprécis dans les passes, ils ont été punis sur deux pertes de balles par Aaron Ramsey (14e) puis par un auto-but de l'ancien joueur de Genk Kalidou Koulibaly (25e). Plus entreprenants en deuxième période, ils ne sont pas parvenus à marquer ce but si important en déplacement. Au contraire, ils peuvent remercier leur gardien Alex Meret, auteur de plusieurs arrêts déterminants pour éviter le 3-0.

Eden Hazard, autre Diable rouge concerné ce jeudi, s'est quant à lui imposé 0-1 avec Chelsea sur la pelouse du Slavia Prague. Sur le banc en début de rencontre pour la dixième fois en onze matchs d'Europa League, Eden Hazard est monté sur la pelouse à l'heure de jeu. Jusque-là son équipe avait connu des difficultés face aux Tchèques et n'avait pas pu faire mieux qu'une frappe sur la barre de Willian (25e). C'est donc en fin de match - et après des arrêts décisifs de leur gardien - que les Blues sont parvenus à faire la différence grâce à un coup de tête de Marcos Alonso (86e).

Benfica s'est pour sa part imposé 4-2 face à l'Eintracht Francfort. Véritable tournant du match, l'exclusion d'Obite N'Dicka après vingt minutes a favorisé les Portugais, portés par la prestation cinq étoiles de Joao Felix. La jeune pépite portugaise, 19 ans, a planté un triplé (21e sur pen., 43e et 54e) et délivré une passe décisive pour Ruben Dias (50e). Malgré leur infériorité numérique, les Allemands n'ont pas sombré et entretiennent des espoirs, grâce aux buts de Luka Jovic (40e) et Gonçalo Paciencia (72e), en vue du match retour à domicile.

Dans le dernier quart de finale, le derby espagnol entre Villarreal et Valence s'est soldé par une victoire des Valenciens 1-3. Les buts de Gonçalo Guedes (6e) et Santi Cazorla (36e sur pen.) ont longtemps préservé le statu quo dans cette partie. Mais dans les arrêts de jeux, les buts coup sur coup de Daniel Wass (90e+1) et Gonçalo Guedes (90e+3) ont complètement changé la donne.

Les quarts de finale retour sont programmés jeudi prochain.