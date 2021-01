Arsenal et Manchester United n'ont pu se départager 0-0, en match de la 21e journée de Premier League, samedi à l'Emirates Stadium. ManU a 41 points et compte désormais trois points de retard sur Manchester City (44). Les Red Devils sont sous la menace de Leicester City qui accueille Leeds United dimanche (15h00). Youri Tielemans et les Foxes comptent 39 points.

Après un 8e succès de rang en championnat, 1-0 contre Sheffield, Manchester City est assuré de rester premier.

Arsenal est huitième avec 31 points à 6 points du Top 4.

Les Gunners étaient privés Pierre-Emerick Aubameyang, en quarantaine après être parti quelques jours au chevet de sa mère souffrante. Le Norvégien Martin Odegaard, prêté par le Real jusqu'à la fin de la saison est monté au jeu à la 83e minute.

Après une première période assez terne, malgré une jolie tentative de lob de Fred (20e), bien sauvée par Bernd Leno, la partie s'est un peu animée en seconde période.

Edinson Cavani a connu deux ratés tout à fait inhabituels pour lui aux six mètres en manquant le cadre (58e, 88e), avant qu'à l'autre bout du terrain, Willian galvaude une énorme occasion (49e) et qu Alexandre Lacazette ne touche du bois sur un coup-franc (65e) et que quelques secondes plus tard, Emile Smith-Rowe ne force David De Gea à une belle parade (66e).

