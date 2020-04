Les Belges et d'autres qui pensent peut-être maintenant (les imiter, Ndlr) risquent leur participation aux coupes européennes de la saison prochaine". Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a maintenu son avis négatif à la proposition faite jeudi par le Conseil d'administration de la Pro League d'arrêter définitivement les championnats professionnels en Belgique (D1A et D1B) dans une interview à l'émission "Aktuelles Sportstudio" de la ZDF allemande.

"Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La solidarité n'est pas une rue à sens unique. Vous ne pouvez pas demander de l'aide et puis juste décider par vous-mêmes de la manière dont il convient de l'appliquer", a encore déclaré le Slovène.

L'UEFA travaille actuellement à la mise en place d'une solution pour la fin de la saison. La Ligue des champions et l'Europa League sont bloquées au stade des huitièmes de finale. Elles pourraient s'achever en juillet ou en août.

"Le football n'est absolument pas le même sans les fans qu'avec les fans. Mais il est nettement préférable de jouer au football sans spectateurs afin qu'il revienne à la télévision que pas du tout. Il apporte une énergie positive dans les foyers. Etje pense que ce sera en juillet et août", a encore confié Ceferin.

