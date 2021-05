Arnaud Bodart élu joueur du Standard de la saison par les fans

Arnaud Bodart a été élu joueur de la saison par les supporters du Standard. Le gardien de but des Rouches a été préféré aux milieux de terrain Nicolas Raskin et Selim Amallah. L'attaquant Joao Klauss et le défenseur Merveille Bope Bokadi complètent le top 5. Les fans du Standard pouvaient voter via l'application de leur club.

Arnaud Bodart © belga