Arjen Robben absent à l'entraînement du Bayern Munich mercredi

Le Néerlandais Arjen Robben, touché à la cuisse, était absent à l'entraînement mercredi au Bayern Munich, qui prépare son match de Bundesliga de samedi contre Nuremberg. Les joueurs avaient passé des tests lundi et mardi. Franck Ribéry, 35 ans, qui avait dû quitter le terrain à cause d'un coup reçu sur la cuisse, samedi passé au Werder Brême (1-2), et Joshua Kimmich, 23 ans, qui grimaçait à cause d'un genou douloureux à l'issue de la rencontre, étaient par contre sur le terrain.