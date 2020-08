Après le Brésilien Willian, Pedro a confirmé lui aussi son départ de Chelsea dimanche. L'ailier espagnol était en fin de contrat à Londres. "Ce fut un plaisir et un honneur. Merci et bonne chance pour l'avenir. Allez les Blues", a-t-il écrit sur Twitter.

Pedro, 33 ans, a joué cinq saisons à Chelsea, qui l'avait transféré du FC Barcelone. Avec les Londoniens, il a remporté le titre, la FA Cup et l'Europa League. L'Espagnol est cité à l'AS Roma.

Willian vers Arsenal?

Willian a confirmé dimanche dans une lettre ouverte qu'il ne jouera plus la saison prochaine à Chelsea. Le Brésilien Willian, 32 ans aimerait rester à Londres. Plusieurs médias parlent d'un transfert à Arsenal, vainqueur de la FA Cup (contre Chelsea), où il peut gagner environ 150.000 livres (165.000 euros) par semaine.

Willian joue pour Chelsea depuis 2013, après avoir été transféré du club russe d'Anzhi Makhachkala pour 30 millions de livres (35 millions d'euros), où il a joué avec Mbark Boussoufa. Avec Chelsea, Willian a remporté la Premier League, la FA Cup en 2018 et l'Europa League l'année dernière aux côtés d'Eden Hazard. "Ce furent sept années fantastiques", a écrit Willian sur Twitter.

"Aujourd'hui, je suis sûr que Chelsea était un bon choix", a expliqué le Brésilien. "Il y a eu des moments fantastiques, certains tristes, avec beaucoup de victoires et de trophées. Une période très intense, mais maintenant il est temps de regarder plus loin".

Willian a remercié ses coéquipiers : "Mon équipe, le personnel et tous ceux qui m'ont traité comme son fils vont me manquer. Et les fans vont certainement me manquer. Je veux quitter le club la tête haute, en sachant que j'y ai gagné des choses et que j'ai toujours fait de mon mieux sous le maillot de Chelsea".

