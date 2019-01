Après une dépense jugée indécente, Franck Ribéry règle ses comptes sur les réseaux sociaux

Il n'a pas été immédiatement possible de confirmer que le footballeur Français de 35 ans du Bayern Munich a posté lui-même ces textes, mais il s'agit bien de ses comptes officiels.

"Commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée: n*quez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique", écrit Ribéry, en ayant pris soin de tronquer lui-même le mot "n*quez".

"Je ne vous dois rien, ma réussite c'est avant tout grâce à Dieu", poursuit-il, "à moi, à mes proches et à ceux qui ont cru en moi, pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes".

L'autre message est moins violent et s'en prend aux "pseudo-journalistes" accusés d'être "toujours dans la critique négative".

Cette salve fait suite à une polémique née sur les réseaux sociaux lorsque Ribéry a posté une vidéo de lui dans un restaurant où il déguste une entrecôte couverte de feuilles d'or. Selon le quotidien allemand Bild, la vidéo a été réalisée à Dubaï.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq