Après ses examens médicaux à Bruxelles, Haaland est en route pour Manchester City

L'attaquant vedette norvégien Erling Haaland aurait informé son club allemand le Borussia Dortmund de son transfert à Manchester City à la fin de la saison, selon plusieurs médias : Sky Sports et The Athletic. Il aurait même passé la traditionnelle visite médicale à l'hôpital Erasme de Bruxelles, selon la DH et le Nieuwsblad.

© photonews