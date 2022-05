Le 36e titre de champion des Pays-Bas est désormais officiel pour l'Ajax. Alors que les Amstellodamois pouvaient s'appuyer sur une certaine continuité les années précédentes, de nombreux changements sont attendus au sein du club dans les prochaines semaines.

Les apparences sont trompeuses. Si depuis la trêve hivernale, l'Ajax a empoché 40 points sur 45, il a dû patienter jusqu'à l'avant-dernière journée de championnat pour enfin célébrer son nouveau titre. Les Amstellodamois n'ont pas été épargnés par les blessures ces dernières semaines puisqu' Antony, Remko Pasveer, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Edson Alvarez et Steven Berghuissont tous passés par la case infirmerie alors que d'autres joueurs vedettes se sont montrés en difficulté.Face à cette situation, Erik ten Hag a décidé d'abandonner son fameux 4-3-3 dans la phase finale de l'Eredivisie pour proposer un 4-4-2. Mais cela a fonctionné contre toute attente puisque l'Ajax a pu brandir son 36e trophée de champion des Pays-Bas. C'est aussi le sixième titre décroché sous l'ère Ten Hag, qui devient ainsi l'un des entraîneurs les plus performants de l'histoire ajacide. En 2019 et 2021, il a réussi le doublé coupe et championnat. En 2020, l'Ajax était également en tête lorsque la compétition a été interrompue à cause du Coronavirus. Aucun titre n'avait été attribué à cette Les instances dirigeantes néerlandaises avaient alors décidé de n'attribuer aucun titre alors que la situation sanitaire était incertaine. Cette année-là, l'Ajax avait aussi remporté la Johan Cruijff Schaal (ou la supercoupe des Pays-Bas).Le noyau de l'Ajax regorge de stars mais Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Brian Brobbey (loué depuis la trêve hivernale au RB Leipzig) et le meilleur buteur Sébastien Haller se sont particulièrement distingués lors de cette saison 2021-22. On accordera aussi une mention spéciale pour le vieux briscard Dusan Tadic, qui a joué son 127e ( !) match de championnat d'affilée pour l'Ajax contre Heerenveen. Le Serbe de 33 ans s'est ainsi offert le record du club qui était détenu par Gert Bals. Dans les années 60, ce gardien de but, aujourd'hui décédé, avait disputé 123 rencontres de championnat consécutives. Le titre est aussi le fruit de l'association entre Ten Hag et Marc Overmars. Mais, les deux hommes, et c'est déjà le cas du premier depuis quelques mois, ne seront plus là la saison prochaine. C'est pourquoi après le champagne, il faudra déjà commencer un chantier estival qui s'annonce important. Le départ du directeur technique de l'Ajax a fait couler beaucoup d'encre. Ses successeurs probables devraient être Gerry Hamstra et Klaas-Jan Huntelaar. Dans les premières semaines qui ont suivi le licenciement d'Overmars, l'expérience de Hamstra et l'indépendance d'esprit de Huntelaar ont été saluées au sein du club.Leur histoire rappelle un peu la manière dont Edwin van der Sar est devenu directeur général. À l'époque, l'ancien gardien emblématique des Pays-Bas passait beaucoup de temps en compagnie de l'expérimenté Michael Kinsbergen. Les deux hommes s'entendaient très bien et partout où Van der Sar est allé, des portes se sont ouvertes. Après cela, Kinsbergen a montré à son cadet comment il fallait gérer une institution de l'ampleur de l'Ajax. L'Ajax aimerait poursuivre le travail de Ten Hag sans le principal intéressé. Il semble donc très probable que le nouvel entraîneur sera quelqu'un avec mêmes méthodes de travail. L'Ajax préfèrerait aussi un coach néerlandais, ce qui réduit déjà le nombre de candidats possibles. A l'Ajax Arena, on souhaite prendre une décision dans ce dossier important le plus rapidement possible, car la clarté de cette décision aura également une influence sur les joueurs.Les noms les plus fréquemment cités dans la capitale batave sont Peter Bosz, Arne Slot et Alfred Schreuder. Bosz reste sur une saison ratée à l'Olympique lyonnais, mais il garde toujours une grande confiance de la part du conseil d'administration. C'est ce que le techncien affirmait récemment à la chaîne de télévision NOS. Lorsqu'il a été confronté aux rumeurs l'envoyant sur le banc de l'Ajax, il a réagi avec une pointe d'agacement : "Je ne veux même pas parler de ça. A Lyon, on est très loyal avec moi, alors je pense que je devrais être loyal envers eux aussi."Arne Slot a impressionné cette saison avec Feyenoord, qu'il a emmené en finale de la Conference League. Slot est encore sous contrat avec les Rotterdamois jusqu'à mi-2024 et après le transfert houleux de Steven Berghuis à l'Ajax lors de l'été 2021, les deux clubs ne seraient pas très enclins à ce qu'un scénario identique se répète. Il ne reste donc plus que le nom de Schreuder. L'entraîneur du Club de Bruges dispose d'un contrat jusqu'à la mi-2023 dans la Venise du Nord, mais peut partir pour un montant annoncé de 1,5 million d'euros. Schreuder a déjà été l'adjoint de Ten Hag à Amsterdam et connaît sa méthode de travail comme personne. Mais tant que Bruges n'est pas sûr de remporter titre, rien ne sera probablement communiqué à ce sujet. A moins que d'ici l'Ajax ne sorte un lapin de son chapeau... Avec le mercato estival qui pointe doucement le bout de son nez, certains se demandent déjà quels joueurs Erik Ten Hag va-t-il éventuellement emmener dans ses bagages pour Old Trafford ? Depuis son arrivée à Amsterdam en 2018, l'entraîneur a attiré plusieurs joueurs de son ancien club, le FC Utrecht. L'un d'entre eux est Sébastien Haller. Cependant, le Franco-Ivoirien a déjà affirmé qu'il ne voulait pas rejoindre Manchester United. Il a déjà connu une expérience en Premier League du côté de West Ham, mais elle n'avait pas été très concluante.Ten Hag dément en tout cas que des accords auraient été passés avec son nouvel employeur concernant l'acquisition éventuelle de joueurs de l'Ajax. En tout cas, on s'attend à ce que quelques joueurs s'envolent sous d'autres horizons dans les prochains mois. Ryan Gravenberch (19 ans), qui est encore sous contrat avec l'Ajax pour une saison, intéresse le Bayern Munich. Ce dernier est prêt à dépenser 25 millions d'euros pour s'attacher ses services. André Onana et Noussair Mazraoui partiront libres. On parle de l'Inter Milan pour le dernier rempart camerounais et du Bayern pour le latéral marocain. Enfin, Nicolás Tagliafico, arrivé en 2018 mais qui n'est plus incontournable comme avant, cherche une nouvelle destination depuis un certain temps.Enfin, nul doute qu'il y aura des intérêts de l'étranger pour Jurrien Timber, Lisandro Martínez, Antony et Sébastien Haller, même l'Ajax préfèrerait les conserver. Le choix du nouveau T1 dépendra aussi de la capacité de l'Ajax à garder ces joueurs. Le club va donc devoir effectuer des choix importants dans les prochaines semaines s'il souhaite poursuivre la dynamique de succès des saisons précédentes. Mais il faudra quoiqu'il arrive le faire avecde nouveaux visages.