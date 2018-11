Après la statue peu ressemblante de CR7, voici celle de Mo Salah

The world is in stitches at this Mo Salah statue -- even the sculptor doesn't like it 😂 https://t.co/wUP7blsBg4 pic.twitter.com/oU9F4Qngyw — CNN Sport (@cnnsport) November 5, 2018

Tout le monde a encore en tête l'image grimaçante du buste érigé à la gloire de Cristiano Ronaldo devant l'aéroport de Madère au Portugal, aéroport qui porte d'ailleurs son nom.

Vendredi passé, en ouverture du Forum Mondial de la Jeunesse à Charm el-Cheikh, en Égypte, Mohamed Salah a lui aussi eu droit à une statue à son image. Enfin presque... Car, comme cela avait été le cas avec celle de l'attaquant de la Juventus de Turin, cette statue montre un portrait peu flatteur du joueur de Liverpool...

Les tweets moquant la statue n'ont d'ailleurs pas tardé à envahir la twittosphère, certains n'hésitant pas à se lancer dans le jeu des ressemblances:

We reckon Mo Salah's statue looks a little bit like Marv from Home Alone 😂😂 #NotTheMostAccurateStatueIsIt pic.twitter.com/CRGQ8KBjD5 — Capital Liverpool (@capliverpool) November 5, 2018

Why does the Mohamed Salah statue look like Todd Flanders?! pic.twitter.com/1E0EOCaU8U — Football Daily (@footballdaily) November 5, 2018

Can't decide who this Mo Salah statue looks more like 🤔😂https://t.co/nvDd1K61Zj pic.twitter.com/CkNN88cBfF — betclever (@bet_clever) November 5, 2018

😳 There was a Mo Salah statue unveiling today and we think we've found the inspiration...#LFC pic.twitter.com/cbaa3FvD5K — The Sportsman (@TheSportsman) November 4, 2018

Et BBC Sport de rappeler que Maradonna aussi avait eu droit à sa statue ratée...