Après dix saisons passées en Belgique, Fernando Canesin retourne au Brésil. Le club de division 1 brésilienne de l'Athletico Paranaense a annoncé lundi l'arrivée de ce milieu de terrain Brésilien de 27 ans. L'accord porte jusqu'en décembre 2021.

En janvier 2010, Anderlecht avait mis la main sur le joueur âgé alors de 17 ans en provenance de l'école des jeunes d'Olé Brasil (D4 brésilienne). En 2013, Canesin était prêté à Ostende où il a signé un contrat au début de 2014. Fernando Canesin aura joué six saisons et demie à Ostende disputant 233 rencontres officielles (22 buts), pour un total de 286 rencontres et 26 buts lors de son passage en Belgique.