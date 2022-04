Les Clarets sont menacés par la relégation en Premier League et venaient tout juste de prolonger le contrat de leur entraîneur à succès jusqu'en 2025.

L'entraîneur anglais de Burnley Sean Dyche a été licencié quelques mois après avoir prolongé son contrat, a annoncé vendredi le club de Premier League menacé de relégation.

Les Clarets sont 18e du championnat d'Angleterre, à quatre points du premier non-relégable, et n'ont gagné que quatre matches cette saison. Burnley a subi un revers majeur dans sa course au maintien la semaine dernière avec une nouvelle défaite à Norwich 2-0, un autre club en difficulté. "Les résultats de cette saison ont été décevants et, bien que cette décision ait été incroyablement difficile à prendre, avec huit matchs cruciaux avant la fin du championnat, nous pensons qu'un changement est nécessaire pour donner à l'équipe la meilleure chance possible de se maintenir en Premier League", a déclaré le président de Burnley Alan Pace dans un communiqué.

Dyche, âgé de 50 ans, était l'entraîneur de Premier League en poste depuis le plus longtemps après avoir pris ses fonctions en octobre 2012. Il avait signé en septembre un nouveau contrat jusqu'en 2025, mais les résultats de son équipe, dans les trois dernières places pratiquement toute la saison, y ont mis fin prématurément.

L'ancien défenseur central a mené deux fois les Clarets à la montée en première division, et a qualifié son club pour la Ligue Europa en 2018 malgré un budget limité.

