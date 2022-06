Le médian serbe de 33 ans va rejoindre la ville éternelle où il va retrouver le Special One pour la troisième fois de sa carrière. Il défendait les couleurs de Manchester United depuis 2017.

Nemanja Matic portera le maillot de l'AS Rome la saison prochaine. Le médian serbe de 33 ans s'est engagé pour une saison, avec option pour deux saisons de plus, avec le club de la capitale italienne.

🗨️ “La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante”#ASRoma 🤝 @NemanjaMatic pic.twitter.com/YbStWpnlYc — AS Roma (@OfficialASRoma) June 14, 2022

Matic arrive libre de tout contrat, après son départ de Manchester United, où il jouait depuis 2017. L'ancien international serbe (48 caps) avait auparavant aussi évolué à Chelsea, Benfica et vVitesse. A Rome, Matic retrouvera José Mourinho, qui avait déjà été son entrapineur à Chelsea et Manchester United. Sous les ordres du coach portugais, l'AS Rome a remporté la sasion dernière la première édition de la Conference League.

