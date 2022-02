EA Sports, le développeur canadien du célèbre jeu de simulation de football FIFA 22, a suspendu Marc Overmars de son dernier opus. L'ancien joueur de l'Ajax et de l'équipe nationale néerlandaise, entre autres, faisait partie des packs de joueurs que les joueurs pouvaient acheter ou gagner en tant qu'"icône".

EA Sports ne donne pas la raison de la "suspension" d'Overmars, mais on imagine que cela est sans doute en lien avec les révélations sur le comportement inapproprié du directeur du football de l'Ajax avec certaines femmes et qui lui a valu un renvoi ce dimanche soir.

Dans un message adressé à "la communauté FIFA" qui apparaît à l'écran dès que les joueurs lancent le jeu, EA Sports écrit : "Marc Overmars n'apparaîtra pas dans les packs FIFA Ultimate Team (FUT) ou Ultimate Draft pour le moment en raison d'une suspension. Les articles ICON de Marc Overmars ne sont plus disponibles".

Dimanche soir, l'Ajax aavait annoncé le départ d'Overmars de son poste de directeur du football, parce qu'il avait envoyé des messages déplacés à plusieurs collègues féminines sur une longue période. Le Néerlandais de 48 ans aurait notamment envoyé des photos de ses parties génitales.

EA Sports retire souvent du jeu les (anciens) joueurs de football qui ont des problèmes. C'est ce qui est arrivé récemment au footballeur anglais Mason Greenwood, de Manchester United, qui a été accusé d'abus, de viol et de menaces de mort par sa petite amie. Il n'est plus disponible lorsque vous jouez avec Manchester United.

