Le défenseur central italien devrait mettre le cap sur les Etats-Unis où deux équipes de MLS le courtisent parmi lesquelles Los Angeles FC. Ce mercredi, il n'a pas réussi à ajouter un 20e trophée à sa collection avec les Bianconeri.

Giorgio Chiellini, âgé de 37 ans, a annoncé jeudi qu'il quitterait en fin de saison la Juventus Turin, club où il évolue depuis 2005 et avec lequel il a gagné 19 trophées. Il a anoncé sa décision après la défaite en finale de la Coupe d'Italiede la Juve contre l'Inter Milan (2-4 a.p.).

Le défenseur international italien, qui disputera son 117e et dernier match en équipe nationale le 1er juin contre l'Argentine à Wembley, a assuré ne pas savoir s'il allait arrêter définitivement le football ou se lancer dans une ultime aventure, par exemple en Amérique du Nord. "Je ne sais pas, je dois faire les évaluations avec ma famille", a-t-il souligné en conférence de presse au Stadio olimpico après le match contre les Nerazzurri.

"Je suis content de partir cette année, de donner de l'espace à des plus jeunes. C'est mon choix, je le fais avec grande sérénité", a ajouté celui qui disputera son ultime match dans le Juventus Stadium lundi contre la Lazio Rome. Chiellini, associé à la grande défense de la Juve composée notamment de Leonardo Bonucci et Gianluigi Buffon, a remporté neuf championnats avec la Juve, cinq Coupes d'Italie et cinq Supercoupes d'Italie.

Il a débuté sa carrière à Livourne en 2000 et rejoint la Fiorentina quatre ans plus tard où il ne restera qu'une saison avant de rejoindre la Juventus. Il a été le capitaine de la "Nazionale" qui a remporté l'Euro 2020, le11 juillet dernier à Wembley face à l'Angleterre. Il a aussi perdu la finale de l'Euro 2012 à Kiev contre l'Espagne.

