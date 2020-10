Jeudi soir (18h55), José Mourinho sera présent avec Tottenham Hotspur au stade de Bosuil pour le match contre l'Antwerp Anvers lors de la deuxième journée du groupe J de l'Europa League. L'entraîneur portugais veut profiter de l'occasion pour saluer son "vieil ami" Luciano D'Onofrio, directeur sportif du "Great Old".

Mourinho a commencé mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse de la veille de match à parler de ses liens avec l'Italo-Belge de 65 ans. "Je sais que Luciano est très important pour ce club", a-t-il déclaré. "C'est un honneur de jouer ici contre son équipe. J'ai vraiment hâte d'y être".

L'ex-entraîneur de Chelsea, de l'Inter et du Real Madrid, entre autres, a également fait la lumière sur la crise du coronavirus, qui prévoit également des mesures de sécurité draconiennes dans le monde du football. Le moment de presse de Mourinho était complètement numérique. Les Spurs ne se sont pas non plus entraînés en Belgique mercredi, mais ils se sont tout de même entraînés dans leur propre complexe.

"Je me sens en sécurité. Nous restons toujours dans notre bulle. De notre complexe d'entraînement à l'hôtel en Belgique, demain au stade et puis retour. Le monde ne peut pas s'arrêter de tourner".

